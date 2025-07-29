«Омские Крылья» сменили логотип, сочетающий в себе боевого ястреба и элементы экипировки

«Омские Крылья» сменили логотип, сообщает пресс-служба омского клуба. Фарм-клуб «Авангарда» с 2021 года выступает в ВХЛ.

«Омск стоит на слиянии двух рек. Тут Иртыш и Омь соединяются в один поток, а смыслы и идеи сплетаются на их берегах. «Омские Крылья» – команда, ведущая игроков к достижениям через опыт и сражения. Их талисман – ястреб. Он смелый, быстрый и мудрый. Его атаки невозможно избежать.

Новый логотип омской команды ВХЛ сочетает в себе боевого ястреба и элементы хоккейной экипировки. Он вдохновляет на позитивные перемены и яркие победы новых «Омских Крыльев», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: ХК «Омские Крылья»