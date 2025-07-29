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Экс-форвард «Спартака» Александр Романовский дисквалифицирован за драку на дартс-турнире

Экс-форвард «Спартака» Александр Романовский дисквалифицирован за драку на дартс-турнире
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Романовский дисквалифицирован за драку на дартс-турнире, сообщает Федерация дартса России. Спортсмен отстранён на полтора года.

Согласно материалам дела, Романовский вступил в конфликт с призёром чемпионатов России Андреем Прялкиным и ударил его в лицо. Потерпевший повредил нос с подозрением на перелом, а также получил ушибы лица.

Романовский провёл 71 матч в КХЛ за «Спартак», «Торпедо» и «Химик». Бывший хоккеист пришёл в дартс в 2023 году и быстро стал одним из лидеров сборной Москвы. В годы хоккейной карьеры Романовского неоднократно дисквалифицировали за грубую игру.

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