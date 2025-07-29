«Все понимали, что Кубок Стэнли лишь вопрос времени». Максим Кицын — о карьере Бобровского

Бывший нападающий и воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын рассказал о совместных тренировках в детстве и общении с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Сергей всегда был лидером и важной частью команды – без таланта тут не обошлось. Но мне на ум сразу приходят его трудолюбие, работоспособность и целеустремлённость. Где бы он ни играл, он всегда рассматривался как лидер, хотели этого окружающие или нет. На всех уровнях он давал команде шансы победить практически в каждом матче.

Он не ходил и не кричал на каждом углу, что мечтает выиграть Кубок Стэнли. Но все вокруг понимали, что если всё и дальше так будет продолжаться, то это всего лишь вопрос времени», — цитирует Кицына Sports.ru.

Бобровский — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». В НХЛ выступает с 2010 года, подписав трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе «Флориды Пантерз» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он дважды оказывался обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).