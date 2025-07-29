Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Все понимали, что Кубок Стэнли лишь вопрос времени». Максим Кицын — о карьере Бобровского

«Все понимали, что Кубок Стэнли лишь вопрос времени». Максим Кицын — о карьере Бобровского
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий и воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын рассказал о совместных тренировках в детстве и общении с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Сергей всегда был лидером и важной частью команды – без таланта тут не обошлось. Но мне на ум сразу приходят его трудолюбие, работоспособность и целеустремлённость. Где бы он ни играл, он всегда рассматривался как лидер, хотели этого окружающие или нет. На всех уровнях он давал команде шансы победить практически в каждом матче.

Он не ходил и не кричал на каждом углу, что мечтает выиграть Кубок Стэнли. Но все вокруг понимали, что если всё и дальше так будет продолжаться, то это всего лишь вопрос времени», — цитирует Кицына Sports.ru.

Бобровский — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». В НХЛ выступает с 2010 года, подписав трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе «Флориды Пантерз» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он дважды оказывался обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

Материалы по теме
Журналист THW объяснил, почему номер Бобровского могут вывести из обращения во «Флориде»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android