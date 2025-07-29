Двое россиян попали в топ-10 игроков НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин представил 300 лучших игроков предстоящего сезона в НХЛ. В топ-10 попали двое российских нападающих. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял четвёртое место, а нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов расположился на седьмой строчке.

Первая тройка игроков НХЛ по версии журналиста выглядит следующим образом: Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид (оба «Эдмонтон Ойлерз»).

Примечательно, что лучший снайпер в истории НХЛ — российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — расположился лишь на 42-м месте в рейтинге журналиста.