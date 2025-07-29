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Бывший защитник КХЛ — о Сергее Бобровском: было понятно, что он станет великим вратарём

Бывший защитник КХЛ — о Сергее Бобровском: было понятно, что он станет великим вратарём
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Бывший защитник и воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Павел Яценков рассказал о совместных тренировках и игре в составе «Кузнецких медведей» с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским в сезоне-2009/2010.

«Он часто оставался после тренировок. Возможно, он трудолюбивый, может, ему просто нравилось этим заниматься. Мы всегда оставались с ним – он просил наносить броски со средней дистанции, примерно от точки вбрасывания. Причём максимально сильно и в любой из углов. Хотел отработать реакцию. Обычно просил оставаться из защитников меня, Диму Орлова и ещё кого-то.

Мы при этом тоже учились, оттачивали броски. Уже в то время забить Бобровскому было круто. Меня как защитника он всегда притягивал уверенной игрой, с ним было комфортно. Были видны задатки, и уже было понятно, что он станет великим вратарём», — цитирует Яценкова Sports.ru.

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