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Защитник Чистяков: для «Авангарда» любой результат, кроме Кубка Гагарина, будет провалом

Защитник Чистяков: для «Авангарда» любой результат, кроме Кубка Гагарина, будет провалом
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Защитник «Авангарда» Семён Чистяков заявил, что омский клуб должен выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне. В это межсезонье из «Авангарда» ушли 20 хоккеистов, в числе которых нападающие Рид Буше и Владимир Ткачёв. При этом пришли в омский клуб 14 игроков.

— Думаю, любой результат, кроме Кубка Гагарина, будет провалом.

— Фактически «Авангард» сейчас находится в перестройке, как при этом всерьёз претендовать на Кубок?
— Я бы так не сказал. Все‑таки основной костяк команды у нас уже есть, сейчас просто идут добавления, — цитирует Чистякова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Авангард» под руководством вылетел во втором раунде плей‑офф КХЛ, проиграв серию «Локомотиву» со счётом 3-4.

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