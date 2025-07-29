Терещенко позитивно оценил карьерные перспективы защитника «Динамо» Пыленкова

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о защитнике московского «Динамо» Данииле Пыленкове. Ранее игрок обороны подписал новый контракт с бело-голубыми, который действует до 31 мая 2027 года.

«Пыленков прилично смотрелся в прошлом сезоне, классно стоял на синей линии в большинстве с североамериканцами. Он сильный хоккеист, у которого очень хорошие перспективы», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Пыленков провёл все матчи в сезоне-2024/2025 — 68 в регулярном чемпионате и 17 — в плей-офф. За 85 игр на счету игрока обороны набралось 38 (7+31) очков с показателем полезности «+15», 146 силовых приёмов, 150 заблокированных бросков, 21 отбор и 26 перехватов.