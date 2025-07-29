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Юрзинов-старший раскритиковал чрезмерное доверие клубов КХЛ к иностранным тренерам

Юрзинов-старший раскритиковал чрезмерное доверие клубов КХЛ к иностранным тренерам
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Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший заявил о проблемах в развитии отечественной тренерской школы и обратил внимание на чрезмерное доверие легионерам, приведя в пример тренерский штаб «Авангарда» во главе с Ги Буше.

«В Омске не только нашпиговали штаб главного клуба канадцами, но и пригласили их даже в дочернюю команду Всероссийской хоккейной лиги. Я много лет работал за границей, в ведущих клубах, везде было категорическое условие – мол, Владимир, ты нам очень нужен, но помощники у тебя будут только наши, молодые, на вырост!

Везде – начиная с той же НХЛ – свою тренерскую школу охраняют, развивают, защищают. А у нас развитие осталось в прошлом, исчезли все тренерские стажировки, семинары, обучения. Наоборот, все двери нараспашку — даже в лиге, где запрещены игроки-легионеры. Правильно ли это?» — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

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