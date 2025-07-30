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В МХЛ появится новая команда, а «СКА-Юниор» сменил название

В МХЛ появится новая команда, а «СКА-Юниор» сменил название
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Совет директоров КХЛ утвердил изменения в составе участников чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона 2025/2026.

Как сообщила пресс-служба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), новичком Западной конференции станет команда «Академия Динамо «Красная Машина Юниор»», которая будет проводить домашние матчи на «Красногорск Арене» имени В. В. Петрова. Коллектив выступит в «Серебряном» дивизионе.

Кроме того, «СКА-Юниор» сменил название на «Академия СКА» и будет базироваться в Санкт-Петербурге. Домашней площадкой команды станет спорткомплекс «Хоккейный город».

Напомним, победителем прошлого сезона МХЛ стал московский «Спартак», обыгравший в финальной серии «СКА-1946».

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