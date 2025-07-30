«Неприятно удивлён». Борис Михайлов о решении «Локомотива» не приглашать Никитина на парад

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов удивлён тем, что «Локомотив» не позвал бывший тренерский штаб на парад в честь завоевания Кубка Гагарина. Тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным в межсезонье перешёл в ЦСКА.

– Удивились, что штаб Никитина не был приглашён на чемпионский парад «Локомотива» в Ярославле, который пройдёт в начале августа?

– Да, удивлён – и неприятно. Но ЦСКА здесь ничего не может поделать, это решение – на совести руководства «Локомотива». Лично я не вижу тут какой-то логики. Тренерский штаб привёл «Локомотив» к Кубку Гагарина, первому в истории клуба. Какие могут быть сомнения в том, что этот штаб в полном составе должен присутствовать на параде? – цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.