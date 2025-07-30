«Давно шёл к этой награде». Судья Наумов высказался о получении приза лучшему арбитру КХЛ

Арбитр Денис Наумов высказался о вручении ему «Золотого свистка» по итогам сезона. Судья получил приз имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток» на церемонии закрытия сезона‑2024/2025 КХЛ в подмосковной Барвихе.

– Когда и как узнали о том, что признаны лучшим главным судьёй КХЛ?

– На следующий день после последнего матча финальной серии «Локомотив» – «Трактор» я отдыхал в отеле, позвонил Алексей Владимирович Анисимов и сказал, что я признан лучшим главным судьёй. Можно сказать, наш руководитель разбудил меня приятным известием. Не могу сказать, что «Золотой свисток» стал для меня неожиданностью. Я давно шёл к этой награде. Но, конечно, в любом случае мне было очень приятно.

– Считаете прошлый сезон лучшим в карьере?

– Да, провёл рекордное число матчей в плей-офф, отсудил финал, получил «Золотой свисток», ровно прошёл регулярный чемпионат. По-любому лучший сезон. В хоккее говорят: «Стабильность – признак мастерства». Это как раз про мой прошлый год. Я прошёл его без «горок», «провалов», «ям» и так далее, – цитирует Наумова пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне 43‑летний судья отработал на 57 матчах регулярного чемпионата и 14 встречах розыгрыша Кубка Гагарина.