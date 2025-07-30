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Ротенберг представил тренерский штаб клуба МХЛ «Академия Динамо «Красная Машина Юниор»

Ротенберг представил тренерский штаб клуба МХЛ «Академия Динамо «Красная Машина Юниор»
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Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг представил тренерский штаб клуба «Академия Динамо «Красная Машина Юниор», который выступит в Молодёжной хоккейной лиге в сезоне-2025/2026.

«Возглавил тренерский штаб Андрей Чеботарёв – хорошо знакомый с системой «Динамо» наставник, ранее работавший в динамовской школе. Под его руководством команды побеждали в Юниорской хоккейной лиге, многократно становились сильнейшими в первенстве Федеральных округов и открытом первенстве Москвы. За годы работы он подготовил немало игроков, успешно выступающих на профессиональном уровне.

Старшим тренером команды стал Андрей Царегородцев – специалист с богатым опытом работы в МХЛ. Последние сезоны он трудился в школе «Красная Машина Юниор», а в прошлом году под его руководством команда дошла до финала Кубка Овечкина, а также вышла в сильнейшую группу первенства Москвы. Он отлично знает, как раскрывать потенциал молодых игроков и направлять их развитие на пути к профессиональному хоккею.

Тренером назначен Никита Комаров – обладатель Кубка Гагарина, Кубка Континента, чемпион России, участник чемпионатов мира. Его игровая карьера и личный опыт на высоком уровне станут ценным примером для воспитанников академии.

Работой с вратарями займётся Дмитрий Агеев, за плечами которого работа в клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Он обладает глубокими знаниями и практикой в подготовке голкиперов, что станет важным элементом в развитии вратарской линии команды.

За физическую подготовку будет отвечать Алексей Крук. Более семи лет он работает в сфере спорта, имеет практический опыт тренерской деятельности и специализируется на развитии силы, выносливости и координации. В хоккей Алексей приходит впервые, что придаёт его подходу свежий взгляд.

Перед тренерским штабом стоит важная миссия – помочь молодым хоккеистам сделать шаг в большой спорт, раскрыть их потенциал и заложить прочный фундамент для будущих побед. Именно здесь формируются игроки, которые завтра будут определять лицо отечественного хоккея», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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