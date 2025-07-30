«Было тяжело, но я понимал, что пора заканчивать». Хенрик Лундквист о проблемах с сердцем

Бывший голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о проблемах с сердцем, из-за которых он закончил карьеру.

«Когда всё закончилось в Нью-Йорке, я был уверен, что это конец. Я не представлял себя в другой форме, казалось, это невозможно. Но спустя месяц-два я просто пошёл на каток покататься — и понял, что обожаю это. Я был не готов заканчивать. Я чувствовал это — и телом, и разумом. Мне казалось, что у меня есть ещё минимум три года. Я чувствовал себя великолепно.

Я знал, что у меня проблема с клапаном — он подтекает. Мне об этом сказали ещё много лет назад. Я понимал, что рано или поздно придётся что-то делать. Но состояние было стабильным… А потом, осенью, только начались встречи с врачами Вашингтона, и они сказали: «Все тесты показывают, что всё хуже, чем мы думали». Аорта оказалась слишком расширена, её нужно было заменить, клапан был в ужасном состоянии. После такого решение было очевидным — нужно делать операцию.

Было тяжело… Когда чувствуешь, что можешь дать ещё. Честно говоря, физически и морально я был в отличной форме. Но я понимал: с этим не справиться. Пора заканчивать. И знаете, оглядываясь назад, я рад, что играл только за «Рейнджерс». Это была судьба», — сказал Лундквист в подкасте Spittin’ Chiclets.

В 2022 году его 30-й номер был выведен из обращения «Рейнджерс» и поднят под своды Madison Square Garden. В 2012 году голкипер стал обладателем «Везина Трофи» (лучший голкипер НХЛ), а в 2009, 2011, 2012 и 2018 годах принимал участие в Матче всех звёзд. В 2006 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Швеции, а в 2014-м взял серебро Олимпиады. В 2017 году Лундквист стал чемпионом мира.