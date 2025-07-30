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Толчинский и Ткачёв прибыли в Магнитогорск и сделали фото на фоне аэропорта

Толчинский и Ткачёв прибыли в Магнитогорск и сделали фото на фоне аэропорта
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Нападающие Сергей Толчинский и Владимир Ткачёв прибыли в Магнитогорск. Форварды «Металлурга» вместе прилетели в город и сделали фотографию на фоне местного аэропорта в кепках с клубной символикой.

«Должны признать – лис вам очень к лицу. Добро пожаловать в Магнитогорск, парни!» – говорится в сообщении пресс-службы магнитогорцев.

Фото: «Металлург»

Оба хоккеиста в межсезонье подписали с «Металлургом» двухлетние контракты.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за омский клуб, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч за СКА, где набрал 16 (7+9) очков.

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