Толчинский и Ткачёв прибыли в Магнитогорск и сделали фото на фоне аэропорта

Нападающие Сергей Толчинский и Владимир Ткачёв прибыли в Магнитогорск. Форварды «Металлурга» вместе прилетели в город и сделали фотографию на фоне местного аэропорта в кепках с клубной символикой.

«Должны признать – лис вам очень к лицу. Добро пожаловать в Магнитогорск, парни!» – говорится в сообщении пресс-службы магнитогорцев.

Фото: «Металлург»

Оба хоккеиста в межсезонье подписали с «Металлургом» двухлетние контракты.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за омский клуб, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч за СКА, где набрал 16 (7+9) очков.