Рыбин о стиле игры Комтуа: наши ребята тоже не пальцем деланы, он может получить по шапке

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о провокационном стиле игры форварда московского «Динамо» Максима Комтуа. Ранее канадец продлил контракт с бело-голубыми сроком на один год.

– Посмотрим, что Комтуа покажет в своём втором сезоне в КХЛ, потому что когда он только пришёл в лигу, никто не знал, как против него играть. Теперь все более или менее поняли. Игрок силового плана, который может забить. Его агенты молодцы, выбили хорошую сумму контракта. Безусловно, это важное подписание.

– Не раз от хоккеистов слышал, что на льду Комтуа частенько переходит грань дозволенного и делает неприемлемые вещи. Как считаете, такое поведение можно объяснить важностью результата?

– Наши ребята тоже не пальцем деланы. Если Комтуа будет переходить грань дозволенного, может получить по шапке на раз‑два. Не стоит думать, что ему всё можно, а остальные будут терпеть его выходки, — цитирует Рыбина «Матч ТВ».

В дебютном для себя плей-офф КХЛ канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач. Помимо этого, на счету канадца 225 силовых приёмов, 61 блокированный бросок и 39 перехватов.