«Вашингтон» занял 10-е место в рейтинге силы команд НХЛ по версии официального сайта лиги

Журналисты сайта НХЛ провели голосование на определение 16-ти лучших клубов лиги. По итогам голосования «Вашингтон Кэпиталз» занял 10-е место по силе команд в следующем сезоне НХЛ.

«С учётом того, что Алекс Овечкин начинает свой 21-й и, возможно, последний сезон в НХЛ, «Кэпиталз» хотели бы сделать его особенным. Им понадобятся игроки, которые отлично провели прошлый сезон — нападающие Дилан Строум, Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон, Алексей Протас и Коннор Макмайкл, а также защитник Джейкоб Чикран — чтобы повторить или превзойти эти результаты в этом сезоне.

Единственными приобретениями «Вашингтона» в это межсезонье стали форвард из нижней шестёрки рейтинга Джастин Сурдиф (обмен из «Флориды Пантерз») и защитник глубины Деклан Чисхолм (обмен из «Миннесоты Уайлд»). Также был переподписан нападающий Энтони Бовилье, но пока не удалось добавить в состав нападающего, способного играть в первой шестёрке. Генеральный менеджер «Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что они пытались «сделать что-то важное», намекая на нападающего Элерса, подписавшего в итоге контракт с «Каролиной Харрикейнз», — цитирует журналиста Тома Гулитти официальный сайт НХЛ.