Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» занял 10-е место в рейтинге силы команд НХЛ по версии официального сайта лиги

«Вашингтон» занял 10-е место в рейтинге силы команд НХЛ по версии официального сайта лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты сайта НХЛ провели голосование на определение 16-ти лучших клубов лиги. По итогам голосования «Вашингтон Кэпиталз» занял 10-е место по силе команд в следующем сезоне НХЛ.

«С учётом того, что Алекс Овечкин начинает свой 21-й и, возможно, последний сезон в НХЛ, «Кэпиталз» хотели бы сделать его особенным. Им понадобятся игроки, которые отлично провели прошлый сезон — нападающие Дилан Строум, Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон, Алексей Протас и Коннор Макмайкл, а также защитник Джейкоб Чикран — чтобы повторить или превзойти эти результаты в этом сезоне.

Единственными приобретениями «Вашингтона» в это межсезонье стали форвард из нижней шестёрки рейтинга Джастин Сурдиф (обмен из «Флориды Пантерз») и защитник глубины Деклан Чисхолм (обмен из «Миннесоты Уайлд»). Также был переподписан нападающий Энтони Бовилье, но пока не удалось добавить в состав нападающего, способного играть в первой шестёрке. Генеральный менеджер «Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что они пытались «сделать что-то важное», намекая на нападающего Элерса, подписавшего в итоге контракт с «Каролиной Харрикейнз», — цитирует журналиста Тома Гулитти официальный сайт НХЛ.

Материалы по теме
Овечкин — во втором звене «Вашингтона» в предстоящем сезоне по версии The Hockey News
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android