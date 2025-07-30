«Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Петром Хохряковым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 35-летним форвардом рассчитано на один год.

Хохряков вернулся в уфимскую команду летом 2024 года и стал важной частью команды не только на льду, но и в раздевалке. Самоотверженная игра в неравных составах и большая самоотдача на льду – одни из главных качеств Петра. В минувшем сезоне он провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и забил один гол. Также на его счету заброшенная шайба в 15 матчах плей-офф.

Всего в КХЛ Хохряков провёл 752 матча, в которых нападающий набрал 182 (87+95) очка.