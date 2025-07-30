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Защитник Андрей Прибыльский продлил контракт с «Трактором»

Защитник Андрей Прибыльский продлил контракт с «Трактором»
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Защитник Андрей Прибыльский продлил контракт с «Трактором». Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, новое одностороннее соглашение игрока обороны рассчитано до конца сезона-2026/2027.

24-летний Андрей Прибыльский появился в расположении команды в конце декабря 2024-го после обмена с московским «Динамо». В прошедшем сезоне хоккеист провел за чёрно-белых 13 матчей в регулярном чемпионате и заработал показатель полезности «+5» без набранных очков. Вместе с «Трактором» Прибыльский стал серебряным призёром чемпионата КХЛ.

Всего в КХЛ на счету Прибыльского 148 матчей и 11 (3+8) набранных очков с показателем полезности «+3».

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