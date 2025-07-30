Быков — о Кузнецове: Евгений станет одним из лучших игроков мира в своём амплуа

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о нападающем Евгении Кузнецове. 33-летний россиянин планирует провести следующий сезон в Северной Америке.

«Евгений Кузнецов всегда был сильным хоккеистом, прославлявшим нашу страну на спортивной арене. Евгений находится в идеальном хоккейном возрасте и, приобретя хорошую форму, станет одним из лучших игроков мира в своём амплуа», — приводит слова Быкова LiveResult.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.