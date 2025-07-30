Экс-форвард КХЛ: Бобровский — уникальный сплав таланта и трудоспособности

Бывший нападающий новокузнецкого «Металлурга» Никита Выглазов рассказал о совместных тренировках с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Бобровский – уникальный сплав таланта и трудоспособности. Трудовая этика всегда была у него на высочайшем уровне. Избитая фраза, но Серёга реально человек, который сделал сам себя. Помимо того, что Бобровский – парень башковитый и талантливый, он ещё и способный. Это и сделало его одним из лучших вратарей мира. Плюс всегда приятно было посмотреть, как он анализировал свои действия. После каждой тренировки он оставался с тренером и обсуждал прошедшие матчи и даже сами занятия. Пытался во всё вникать. Вратари очень обижаются, когда им говоришь, что они «стоят в воротах». Вот Сергей в них именно играет.

Не помню, ставил ли он свою музыку в раздевалке, но если заходишь в командный блок и слышишь, что громко играет что-нибудь из техно, то Серёжа уже работает в зале. На весь блок любил что-то ставить и прыгать на скакалке минут по 30-40», — цитирует Выглазова Sports.ru.

Бобровский — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». В НХЛ выступает с 2010 года, подписав трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе «Флориды Пантерз» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он дважды становился обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).