Московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с Владиславом Подъяпольским

Московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с вратарём Владиславом Подъяпольским до 31 мая 2028 года, сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2024/2025 Подъяпольский сыграл 25 матчей за динамовцев, в которых одержал 13 побед. В регулярке процент отражённых бросков составил 93,2, в плей-офф за 11 матчей голкипер показал 93,5% отражённых бросков. По ходу прошлого сезона Подъяпольский был обменян из «Лады».

Ранее Континентальная хоккейная лига представила символическую сборную сезона-2024/2025, в которую вошёл Владислав Подъяпольский. Также Подъяпольский вошёл в список номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2024/2025.