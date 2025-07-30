Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с Владиславом Подъяпольским

Московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с Владиславом Подъяпольским
Комментарии

Московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с вратарём Владиславом Подъяпольским до 31 мая 2028 года, сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2024/2025 Подъяпольский сыграл 25 матчей за динамовцев, в которых одержал 13 побед. В регулярке процент отражённых бросков составил 93,2, в плей-офф за 11 матчей голкипер показал 93,5% отражённых бросков. По ходу прошлого сезона Подъяпольский был обменян из «Лады».

Ранее Континентальная хоккейная лига представила символическую сборную сезона-2024/2025, в которую вошёл Владислав Подъяпольский. Также Подъяпольский вошёл в список номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Вратарь «Динамо» Подъяпольский: весь плей-офф играл на уколах, колено провалилось
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android