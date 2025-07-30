Стала известна зарплата вратаря Владислава Подъяпольского по новому контракту с «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», по новому контракту вратаря Владислава Подъяпольского с московским «Динамо» зарплата голкипера в сезоне-2025/2026 составит 45 млн рублей.

Напомним, несколько месяцев назад «Динамо» заключило двухлетний контракт с Подъяпольским, который должен был истечь в 2027 году. По старому соглашению зарплата Владислава в следующем сезоне должна была составить 70 млн рублей, а годом спустя он должен был получить 75 млн. Таким образом, голкипер по новому контракту получит на 25 млн рублей меньше в следующем сезоне.

В сезоне-2024/2025 Подъяпольский сыграл 25 матчей за динамовцев, в которых одержал 13 побед. В регулярке процент отражённых бросков составил 93,2, в плей-офф за 11 матчей голкипер показал 93,5% отражённых бросков. По ходу прошлого сезона Подъяпольский был обменян из «Лады».