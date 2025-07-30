Вратарь Серебряков — об обмене из СКА: в «Авангарде» сделали всё, чтобы реанимировать меня

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков заявил, что в омском клубе ему помогли реанимировать свою карьеру. Голкипер перешёл в «Авангард» по ходу сезона-2024/2025 из СКА, где перестал попадать в состав.

– С первых дней моего пребывания в команде в «Авангарде» сделали всё, чтобы я почувствовал себя, свою игру. Я очень благодарен обоим тренерским штабам, Сергею Звягину и Ги Буше, которые сделали всё, чтобы реанимировать меня как игрока, помогли вернуть уверенность и просто в меня поверили.

– На контрасте с отрезком вашей карьеры в СКА доверие от тренерского штаба «Авангарда» особенно чувствовалось?

– В СКА ко мне сначала тоже было много доверия. К сожалению, получилось то, что получилось, но надо идти дальше, впереди ждёт интересный сезон, — приводит слова Серебрякова «Матч ТВ».