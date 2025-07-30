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В «Эдмонтоне» высказались о ходе переговоров с Коннором Макдэвидом о новом контракте

В «Эдмонтоне» высказались о ходе переговоров с Коннором Макдэвидом о новом контракте
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн высказался о будущем нападающего Коннора Макдэвида в канадском клубе. Напомним, у форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн). 1 июля Макдэвид получил право на продление соглашения с клубом.

«У меня были очень хорошие разговоры с его агентом после окончания сезона. Я стараюсь дать Коннору время на обдумывание. Думаю, это важно. Во многом это является проявлением уважения к спортсмену. Поэтому у нас пока не было подробных обсуждений, но они обязательно состоятся.

Мы очень воодушевлены всеми беседами, которые у нас были. Всему своё время. Он потрясающий игрок, мы все это знаем. Он играет важную роль во всём, он мотивирован и проявляет лидерские качества. Вскоре я вновь вернусь к разговору о контракте, и, надеюсь, мы сможем успешно завершить эти переговоры», – цитирует Боумэна Oilers Now with Bob Stauffer.

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