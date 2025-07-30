«Виннипег» подписал новый контракт с защитником Диланом Сэмбергом

«Виннипег Джетс» подписал новый контракт с защитником Диланом Сэмбергом. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано сроком на три года с кэпхитом $ 5,75 млн. Ранее игрок обратился в арбитраж, который должен был состояться 30 июля.

Примечательно, что по итогам арбитража Сэмбергу могли дать только однолетний контракт, поскольку следующим летом он имеет право стать неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что защитник планировал получать по $ 6 млн за сезон.

В минувшем сезоне НХЛ Дилан Сэмберг провёл 60 игр в регулярном чемпионате и набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности «+34».