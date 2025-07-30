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Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин покинул уфимский клуб

Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин покинул уфимский клуб
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Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин покинул уфимский клуб, сообщает пресс-служба.

Хафизуллин выступал за «Салават Юлаев» с июля 2023 года. За это время защитник провёл 152 матча, в которых набрал 57 (6+51) очков. В сезоне-2024/2025 Хафизуллин стал лучшим бомбардиром-защитником команды, а также завоевал бронзовую медаль КХЛ-2024/2025.

В прошедшей регулярке 36-летний Хафизуллин набрал 24 (0+24) очка в 65 матчах. Хафизуллин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА (2015, 2017). Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Динар сыграл 826 матчей, в которых набрал 232 (45+187) очка с показателем полезности «+100» и 373 штрафными минутами.

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