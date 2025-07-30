Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Трактора» — о Веккионе: такие хоккеисты всегда являются ядром команды

Генменеджер «Трактора» — о Веккионе: такие хоккеисты всегда являются ядром команды
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с американским нападающим Майком Веккионе.

«В лице Майка Веккионе «Трактор» получает качественного двустороннего форварда североамериканского стиля. Он имеет большой победный опыт, дважды выиграв Кубок Колдера и в одном из них забросив решающую шайбу в овертайме. К его сильным сторонам можно отнести катание, игровое мышление и бросок.

При своей ориентированности на атаку Майк способен выполнять и сдерживающие функции, являясь по-настоящему универсальным нападающим. Такие хоккеисты всегда являются ядром команд, ставящих перед собой серьёзные цели. Добро пожаловать в хоккейный город!» — цитирует Волкова пресс-служба клуба.

Всего в АХЛ Веккионе провёл 538 матчей и набрал 331 (148+183) очко при показателе полезности «+18».

Материалы по теме
Официально
«Трактор» подписал контракт с американским нападающим Майком Веккионе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android