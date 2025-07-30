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Терещенко: клубам КХЛ будет тяжело тягаться с «Локомотивом» под руководством Хартли

Терещенко: клубам КХЛ будет тяжело тягаться с «Локомотивом» под руководством Хартли
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что «Локомотив» под руководством Боба Хартли будет очень серьёзной силой в предстоящем сезоне КХЛ.

«В новом сезоне всем будет тяжело тягаться с «Локомотивом», который нашёл достойнейшую замену Игорю Валерьевичу Никитину. К Хартли и к его работе я отношусь с восхищением из-за того, что побывал в его руках в конце карьеры игрока. Боб Хартли огромный фанат хоккея, разбирающийся во всех тонкостях и нюансах игры, у него можно научиться многому», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Хартли становился обладателем Кубка Гагарина с омским «Авангардом» в 2021 году.

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