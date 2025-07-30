Быков: благодаря работе Виктора Козлова «Салават Юлаев» смог выйти на новый уровень

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что «Салават Юлаев» благодаря работе главного тренера Виктора Козлова смог выйти на новый для себя уровень.

«Салават» – это очень амбициозный и уважаемый в российском хоккее клуб. Благодаря работе Виктора Козлова он смог выйти на новый для себя уровень. Лично мне очень приятно наблюдать за успехами человека, с которым я работал какое-то время назад», — приводит слова Быкова LiveResult.

В прошлом сезоне уфимский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущему чемпиону «Локомотиву» в серии из пяти матчей. Ранее сообщалось, что из-за финансовых трудностей уфимский клуб может расстаться со своими лидерами.