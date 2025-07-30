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Быков: благодаря работе Виктора Козлова «Салават Юлаев» смог выйти на новый уровень

Быков: благодаря работе Виктора Козлова «Салават Юлаев» смог выйти на новый уровень
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что «Салават Юлаев» благодаря работе главного тренера Виктора Козлова смог выйти на новый для себя уровень.

«Салават» – это очень амбициозный и уважаемый в российском хоккее клуб. Благодаря работе Виктора Козлова он смог выйти на новый для себя уровень. Лично мне очень приятно наблюдать за успехами человека, с которым я работал какое-то время назад», — приводит слова Быкова LiveResult.

В прошлом сезоне уфимский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущему чемпиону «Локомотиву» в серии из пяти матчей. Ранее сообщалось, что из-за финансовых трудностей уфимский клуб может расстаться со своими лидерами.

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