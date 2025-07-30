Леонид Вайсфельд оценил сокращение количества послематчевых буллитов в КХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд оценил сокращение количества послематчевых буллитов. Напомним, вчера, 29 июля, руководство лиги внесло следующее изменение: во время регулярного чемпионата число бросков для определения победителей матчей сокращено с пяти до трёх.

«Я смотрю на эту ситуацию следующим образом. Данная процедура — это не про шоу, а про способ выявления победителя. Наверное, посмотрели на опыт НХЛ и решили, что это правильно. На самом деле чего затягивать процедуру? Нужно понять, кто выиграл. А так можно и десять буллитов смотреть. Как это нововведение скажется на судьях? Вообще никак. Быстрее домой попадут!» — заявил Вайсфельд.