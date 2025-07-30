«Не исключаю, что это инициатива Ларионова». Рыбин о возможном возвращении Кузнецова в СКА

Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин отреагировал на информацию о возможных переговорах СКА с нападающим Евгением Кузнецовым. Ранее сообщалось, что Кузнецов прибыл в Санкт-Петербург.

— Не исключаю вариант, что это личная инициатива Ларионова, который хочет попытаться возродить Кузнецова как звёздного игрока.

— Изменилась бы роль Кузнецова в СКА с новым тренерским штабом?

— Понятно, что Кузнецов на 100% центральный нападающий, как и Ларионов. Может быть, тренер видит какую-то определённую роль для Евгения. Уверен, что будут совсем другие финансовые составляющие. Раз он прилетел, значит, есть предметные разговоры. Посмотрим, это очень интересно на самом деле.

— Что для Кузнецова должно быть в приоритете – поиск команды в НХЛ или полноценное возвращение в КХЛ?

— Оба варианта шикарные. Агент Кузнецова писал, что рассматривается ещё и Европа, но с ней, мне кажется, можно повременить. КХЛ и НХЛ должны быть точно в приоритете. Если самодисциплина у Евгения будет на высоком уровне, то он способен показывать хороший хоккей, — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».