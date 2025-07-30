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Терещенко поделился ожиданиями от игры минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ

Терещенко поделился ожиданиями от игры минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился ожиданиями от игры минского «Динамо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Минское «Динамо» рассталось с Горбуновым и Волковым, лишилось лидеров линии атаки. Дмитрию Вячеславовичу Квартальнову предстоит справиться с этими потерями и найти им замену. Может, среди своих молодых игроков. Может быть, в других клубах», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Напомним, в прошедшем сезоне минчане дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступили челябинскому «Трактору» (1-4).

Ранее главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался об уходе из клуба шести игроков после просмотра.

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