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Экс-форвард клубов НХЛ: Ротенберг принесёт ещё много пользы динамовской клубной вертикали

Экс-форвард клубов НХЛ: Ротенберг принесёт ещё много пользы динамовской клубной вертикали
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Бывший нападающий сборной России, клубов НХЛ и КХЛ Александр Харитонов прокомментировал включение команды «Академия Динамо «Красная Машина Юниор» в число участников МХЛ.

«Создание такой команды — огромная польза не только для клуба, но и для всего нашего хоккея. Команда была создана за очень короткий срок. Самым важным моментом, безусловно, был поиск финансирования.

И Роману Ротенбергу удалось найти понимание и поддержку в правительстве Московской области. Это огромный успех, и я уверен, что Ротенберг принесет ещё много пользы для развития и прогресса динамовской клубной вертикали», — заявил Харитонов.

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