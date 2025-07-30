«Крутой тренер, видно, как команда его слышит». Серебряков — о Разине в «Металлурге»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высоко оценил работу главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина.

— Вас не удивляет, что в КХЛ приезжают всё больше иностранных тренеров и находятся на ведущих позициях в лиге?

— У нас есть и очень крутые русские тренеры, тот же Разин. И кубок, который выиграла «Магнитка» в позапрошлом сезоне, — лишнее тому подтверждение. Видно, как команда его слышит и делает всё необходимое, — приводит слова Серебрякова «Матч ТВ».

Ранее нападающие Сергей Толчинский и Владимир Ткачёв прибыли в Магнитогорск. Форварды «Металлурга» вместе прилетели в город и сделали фотографию на фоне местного аэропорта в кепках с клубной символикой.