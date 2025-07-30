Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Крутой тренер, видно, как команда его слышит». Серебряков — о Разине в «Металлурге»

«Крутой тренер, видно, как команда его слышит». Серебряков — о Разине в «Металлурге»
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высоко оценил работу главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина.

— Вас не удивляет, что в КХЛ приезжают всё больше иностранных тренеров и находятся на ведущих позициях в лиге?
— У нас есть и очень крутые русские тренеры, тот же Разин. И кубок, который выиграла «Магнитка» в позапрошлом сезоне, — лишнее тому подтверждение. Видно, как команда его слышит и делает всё необходимое, — приводит слова Серебрякова «Матч ТВ».

Ранее нападающие Сергей Толчинский и Владимир Ткачёв прибыли в Магнитогорск. Форварды «Металлурга» вместе прилетели в город и сделали фотографию на фоне местного аэропорта в кепках с клубной символикой.

Материалы по теме
Фото
Толчинский и Ткачёв прибыли в Магнитогорск и сделали фото на фоне аэропорта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android