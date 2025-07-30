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«Уникальная ситуация, так легко убрали лидера». Михайлов — об уходе Ткачёва из «Авангарда»

«Уникальная ситуация, так легко убрали лидера». Михайлов — об уходе Ткачёва из «Авангарда»
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об уходе нападающего Владимира Ткачёва из «Авангарда».

— Меня удивило то, как быстро «Авангард» расстался со своим лидером Ткачёвым. Сегодня в КХЛ не так много ярких игроков, Ткачёв – один из них. Но главный тренер, получается, не увидел хоккеиста в своей игровой системе, взмахнул волшебной палочкой – и получите…

Для меня это уникальная ситуация. Так легко убрали лидера команды, своего воспитанника, в котором в предыдущие годы вроде бы души не чаяли.

— Шокированы?
— Смотрю на эту историю тренерскими глазами. Какое же влияние есть у главного тренера «Авангарда», если он так себя проявляет? Интересно, как эту ситуацию восприняли болельщики «Авангарда». Думаю, что, мягко говоря, эмоционально, — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

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