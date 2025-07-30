Экс-защитник клубов НХЛ, эмигрировавший в Канаду из Беларуси, умер в возрасте 84 лет

Бывший защитник клубов НХЛ Джон Мишук умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает NHL Alumni на своей странице в социальной сети Х.

Мишук родился 29 сентября 1940 года в городе Налибоки, Беларусь. После Второй мировой войны Джон эмигрировал в Канаду, где и начал заниматься хоккеем.

За свою карьеру в НХЛ он выступал за такие клубы, как «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфия Флайерз» и «Миннесота Норт Старз». Всего в рамках лиги на его счету 237 матчей, в которых Мишук забросил семь шайб и отдал 39 результативных передач.

Кроме того, на его счету 214 встреч во Всемирной хоккейной ассоциации за «Мичиган Стэгс/Балтимор Блейдс» и «Калгари Ковбойз». В этих играл он записал на свой счёт 72 (6+66) очка.