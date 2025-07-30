Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-защитник клубов НХЛ, эмигрировавший в Канаду из Беларуси, умер в возрасте 84 лет

Экс-защитник клубов НХЛ, эмигрировавший в Канаду из Беларуси, умер в возрасте 84 лет
Комментарии

Бывший защитник клубов НХЛ Джон Мишук умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает NHL Alumni на своей странице в социальной сети Х.

Мишук родился 29 сентября 1940 года в городе Налибоки, Беларусь. После Второй мировой войны Джон эмигрировал в Канаду, где и начал заниматься хоккеем.

За свою карьеру в НХЛ он выступал за такие клубы, как «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфия Флайерз» и «Миннесота Норт Старз». Всего в рамках лиги на его счету 237 матчей, в которых Мишук забросил семь шайб и отдал 39 результативных передач.

Кроме того, на его счету 214 встреч во Всемирной хоккейной ассоциации за «Мичиган Стэгс/Балтимор Блейдс» и «Калгари Ковбойз». В этих играл он записал на свой счёт 72 (6+66) очка.

Материалы по теме
Серебряный призёр ОИ‑1968 Йозеф Черны умер на 86‑м году жизни
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android