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Зак Фукале раскрыл, с кем общался перед переходом в минское «Динамо»

Зак Фукале раскрыл, с кем общался перед переходом в минское «Динамо»
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Вратарь Зак Фукале раскрыл, с кем общался перед переходом в минское «Динамо». Напомним, ранее голкипер покинул стан челябинского «Трактора».

«Общался со многими людьми. Я знаю некоторых ребят из нашей команды. Также поговорил с Алексеем Протасом», — приводит слова Фукале пресс-служба минского «Динамо».

Напомним, в начале июня 2025 года голкипер покинул «Трактор» и пополнил состав минского «Динамо». Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2.25. В НХЛ Зак провёл четыре матча за «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2021/2022. Имеет опыт выступления за клубы АХЛ. Зак Фукале на международной арене играл за юниорскую, молодёжную, национальную сборные Канады и с каждой выигрывал золотые медали.

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