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«Таких разговоров и быть не может». Бабаев — о возможном возвращении Кузнецова в СКА

«Таких разговоров и быть не может». Бабаев — о возможном возвращении Кузнецова в СКА
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, объяснил визит форварда в Санкт-Петербург и высказался о возможном возвращении хоккеиста в СКА.

«Кузнецов находится в Санкт-Петербурге? Да, он там. Цель визита – бытовая, просто забрать все вещи.

Возможное возвращение в СКА? Таких разговоров и быть не может. Я уже неоднократно говорил, что наш приоритет – НХЛ. Предложения есть, рассмотрим», — приводит слова Бабаева «Советский спорт».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

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