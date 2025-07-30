Генменеджер «Эдмонтона» высказался о состоянии здоровья Зака Хаймана

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн высказался о состоянии здоровья Зака Хаймана. Напомним, форвард получил травму запястья во время четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Даллас Старз».

«На днях мне сообщили, что он недавно был на приёме у врача и всё выглядит хорошо. Пока сложно предсказать, когда он будет готов к игре: перед началом лагеря, во время лагеря, ближе к его концу.

Думаю, когда мы немного потренируемся в лагере, мы это поймём, но он работает во всех направлениях. Так что нельзя сказать, что он сейчас ничем не занимается. Просто он пока не в той степени реабилитации, чтобы тренировать руки и отрабатывать пасы и броски. Но, думаю, всё идёт очень хорошо», — заявил Боумэн в подкасте Oilers Now.