Борис Михайлов оценил назначение Игоря Никитина главным тренером ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.

— Уже говорил в прессе о том, что это решение было продиктовано жизнью. ЦСКА не решил в сезоне тех задач, которые были поставлены руководством и болельщиками, поэтому произошли перемены во всём тренерском штабе. На мой взгляд, принято логичное и оптимальное кадровое решение. Игорь Никитин, его штаб подтвердили свой чемпионский уровень в Ярославле. Теперь в таком же духе надо продолжать в ЦСКА.

— То, что штаб ЦСКА обновляется практически на 100%, — признак революционных перестановок?

— Не надо здесь чего-то искать. Был приглашён новый главный тренер. Его решение – идти в ЦСКА тем штабом, который работал в «Локомотиве». Нашим клубом это пожелание полностью выполнено.

— Прошлый сезон остудил амбиции ЦСКА?

— У нас ничего не меняется, задача в ЦСКА всегда одна – бороться за Кубок Гагарина, – цитирует Михайлова Russia-Hockey.