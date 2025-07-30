Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов оценил назначение Игоря Никитина главным тренером ЦСКА

Борис Михайлов оценил назначение Игоря Никитина главным тренером ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.

— Уже говорил в прессе о том, что это решение было продиктовано жизнью. ЦСКА не решил в сезоне тех задач, которые были поставлены руководством и болельщиками, поэтому произошли перемены во всём тренерском штабе. На мой взгляд, принято логичное и оптимальное кадровое решение. Игорь Никитин, его штаб подтвердили свой чемпионский уровень в Ярославле. Теперь в таком же духе надо продолжать в ЦСКА.

— То, что штаб ЦСКА обновляется практически на 100%, — признак революционных перестановок?
— Не надо здесь чего-то искать. Был приглашён новый главный тренер. Его решение – идти в ЦСКА тем штабом, который работал в «Локомотиве». Нашим клубом это пожелание полностью выполнено.

— Прошлый сезон остудил амбиции ЦСКА?
— У нас ничего не меняется, задача в ЦСКА всегда одна – бороться за Кубок Гагарина, – цитирует Михайлова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Эксклюзив
ХК ЦСКА расторг контракт с Касселсом по соглашению сторон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android