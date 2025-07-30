«Трактор» и «Северсталь» совершили обмен хоккеистами

«Трактор» и «Северсталь» совершили обмен, в Череповец отправились нападающие Денис Почивалов и Матвей Гуськов, челябинцы получили права на защитника Павла Камко. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

24-летний Почивалов в прошлом сезоне провёл 41 игру за «Трактор» и «Торпедо». В данных матчах он записал на свой счёт 10 (6+4) очков.

Матвей Гуськов в минувшем сезоне играл за «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Трактор». В 38 встречах 24-летний форвард забил один гол и отдал три результативные передачи.

Белорусский форвард Камко в прошлом сезоне выступал за ХК «Могилёв», где за 29 матчей записал на свой счёт 3 (1+2) очка с показателем полезности «-5».