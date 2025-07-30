«Калгари» подписал контракт с форвардом Поспишилом на общую сумму $ 7,5 млн

«Калгари Флэймз» подписал трёхлетний контракт со словацким форвардом Мартином Поспишилом на общую сумму $ 7,5 млн. Об этом сообщает PuckPedia на своей странице в социальной сети Х. Кэпхит составил $ 2,5 млн.

Отмечается, что новое соглашение вступит в силу с сезона-2026/2027. Сейчас у форварда действует контракт до конца следующего сезона с кэпхитом в $ 1 млн.

В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 81 игру, забросил четыре шайбы и отдал 21 результативную передачу.

Напомним, «Калгари» в минувшем сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.