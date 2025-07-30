Леонид Вайсфельд назвал топ-4 команд по составу на Западе и Востоке КХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд назвал топ-4 команд по составу в Западной и Восточной конференциях КХЛ.

«Локомотив», «Динамо» [Москва], «Спартак», ЦСКА на Западе. «Авангард», «Металлург», «Автомобилист» и «Сибирь» на Востоке, — сказал Вайсфельд в эфире YouTube-канала «О, хоккей!»

Отметим, что 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.