Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов ответил на вопрос, соответствует ли задачам СКА Игорь Ларионов, назначенный на пост главного тренера армейского клуба.

– Игорь Ларионов соответствует задачам СКА?

– Игорь Николаевич вернулся в Россию не так давно, проработал несколько сезонов в «Торпедо». Он привнёс в КХЛ современную концепцию игры. Ещё в игровой карьере он выделялся нестандартными действиями, что и внедрил в нашу лигу. Ряд клубов переняли концепцию его тренировок, когда «Торпедо» в первом сезоне под руководством Ларионова показало очень интересную игру. Многие клубы перешли после этого на зрелищный открытый хоккей. Но как ни крути, побеждают и берут кубки в основном так называемые системные команды.

Исключение, по сути, лишь одно. Можно вспомнить победу «Металлурга» в 2024 году. У Разина была похожая система, как у Ларионова. Такой же открытый хоккей, очень результативный и зрелищный. В финале с системной командой выстрелили, не постеснялись, где-то перебегали, перехитрили, забросили невозможные шайбы. Но уже в 2025-м, в последнем плей-офф, «Локомотив» доказал, что от системы никуда не уйдёшь, — приводит слова Зарипова «ТИ-Спорт».