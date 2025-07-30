Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Много ярких, техничных форвардов, «бегунков». Михайлов — о «Металлурге» в новом сезоне

«Много ярких, техничных форвардов, «бегунков». Михайлов — о «Металлурге» в новом сезоне
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал трансферные подписания магнитогорского «Металлурга».

– Сейчас границы между клубами стёрты, тренеры и игроки активно мигрируют. Тот же «Авангард» легко расстался не только с Курьяновым, но и с тем же Никитиным, со многими другими. Последний пример – форвард Ткачёв.

– Как оцените его переход в «Металлург»?
– В Магнитогорске с приходом Ткачёва и форварда Толчинского подбирается интересная команда. Там много ярких, техничных форвардов, «бегунков». Видна линия селекционной службы. С любопытством посмотрю за «Магниткой», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Самый громкий переход лета! Ткачёв сменил «Авангард» на «Магнитку»
Самый громкий переход лета! Ткачёв сменил «Авангард» на «Магнитку»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android