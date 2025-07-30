«Много ярких, техничных форвардов, «бегунков». Михайлов — о «Металлурге» в новом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал трансферные подписания магнитогорского «Металлурга».

– Сейчас границы между клубами стёрты, тренеры и игроки активно мигрируют. Тот же «Авангард» легко расстался не только с Курьяновым, но и с тем же Никитиным, со многими другими. Последний пример – форвард Ткачёв.

– Как оцените его переход в «Металлург»?

– В Магнитогорске с приходом Ткачёва и форварда Толчинского подбирается интересная команда. Там много ярких, техничных форвардов, «бегунков». Видна линия селекционной службы. С любопытством посмотрю за «Магниткой», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.