Демидов принял участие в летнем турнире 3×3 вместе с хоккеистами «Монреаля»

‎Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов принял участие в большом летнем турнире 3×3 Make your Move. Об этом сообщает пресс-служба турнира в социальной сети.

‎Данный турнир ежегодно собирает более 120 команд. Вместе с 19-летним форвардом сыграли его партнёры по канадскому клубу Патрик Лайне и Ник Судзуки.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Ранее портал The Hockey News представил шесть лучших команд НХЛ с игроками в возрасте до 25 лет. В топ-6 вошли «Монреаль Канадиенс» с нападающим Иваном Демидовым (19 лет) и «Филадельфия Флайерз» с форвардом Матвеем Мичковым (20).