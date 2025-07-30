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В «Авангарде» рассказали, при каких условиях смогут подписать контракт с Овечкиным

В «Авангарде» рассказали, при каких условиях смогут подписать контракт с Овечкиным
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о возможном приглашении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в омский клуб.

«Это очень тяжёлый и долгосрочный вопрос по Александру Овечкину в «Авангарде». Ближе к концу следующего сезона можно будет задать Александру этот вопрос. У нас очень хорошие отношения. Если у него будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим с Овечкиным о его будущем», — приводит слова Сопина «Советский спорт».

Ранее генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» ответил на ключевые вопросы о селекции клуба.

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