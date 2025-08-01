Форвард «Динамо» — о предсезонном сборе: там будет определяться моё будущее

Нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков высказался о предсезонном сборе бело-голубых.

– С какими чувствами вернулся в систему «Динамо» после трёх лет отсутствия?

– Конечно, с тёплыми чувствами. Всё родное: база, более или менее знакомый коллектив, есть те, с кем по школе, молодёжке пересекались.

– Когда окончательно понял, что пора возвращаться?

– Ещё в начале прошлого сезона. Начало у меня не задалось – не играл несколько первых игр. Уже тогда с агентом думали над возвращением. Не получилось со стороны «Баффало» договориться – здесь уже ждали, а оттуда не отпустили. Это было в середине сезона, когда дедлайн заканчивался.

– Можно сказать, что этот лагерь развития для тебя чуть ли не более важный момент, чем для ребят, которые рядом? С чистого листа приходится начинать.

– Возможно. Но я бы сказал, что самый важный – это сборы. Там уже будет решение – оставлять или не оставлять меня, в принципе будет определяться моё будущее, — сказал Кисаков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.