Кисаков — об отъезде в «Баффало» из «Динамо» в 2022 году: Кудашов бы мне этого не простил

Нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков прокомментировал свой отъезд в «Баффало Сэйбрз».

– Пошли ли на пользу тебе как хоккеисту и человеку эти три года в Северной Америке?

– Конечно, пошли. Я играл с мужиками на высоком уровне. Очень много было и молодых ребят с первого раунда. За эти три года перенял опыт, окреп физически. Мне уже намного легче будет здесь адаптироваться. Одним из факторов моего отъезда была физическая неготовность к сборам Алексея Николаевича (Кудашова). Там мне это дали, закрывали глаза на то, что не окреп. Во втором сезоне мне уже намного легче было – я набрал килограммов шесть-восемь.

– В принципе, ты уже рассказал о мотивах, по которым уехал в Америку, но в 2022 году я просил прокомментировать Алексея Кудашова твой отъезд, и тогда он с заметной досадой говорил о твоём решении. На тот момент ты уже дебютировал в КХЛ и входил в будущие планы основной команды. Понятно, что машины времени нет, но не пожалел о раннем отъезде?

– Уверен, что всё равно бы уехал. Если бы поехал на сбор вместе с первой командой… Я прекрасно понимал, что в тот момент был абсолютно не готов физически. Я весил всего 64 кг. К тому же я поздний, поэтому ещё мог играть в МХЛ, чего не хотел делать. Просто не хотел терять тот сезон в МХЛ. Понимаете – в Америке мне прощали, что могу где-то проиграть в силовой борьбе. Думаю, что Алексей Николаевич этого бы мне не простил, — сказал Кисаков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.