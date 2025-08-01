Кисаков — о последнем годе в системе «Баффало»: можно считать, что сезон пропустил

Нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков прокомментировал свой последний сезон в системе «Баффало Сэйбрз». В регулярном чемпионате АХЛ-2024/2025 российский форвард сыграл 13 матчей за «Рочестер Американс», забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

– Расскажи подробнее про последний сезон, потому что он получился у тебя абсолютно рваным – 13 матчей. Ты проводил серию матчей, потом на два месяца пропадал. Были какие-то травмы?

– В Америке дают трёхлетний контракт, ты должен показать себя за два года. Если ты этого не сделал, в третьем сезоне на тебя особо не рассчитывают. Плюс у нас поменялся главный тренер, с которым у меня были хорошие отношения, уверен, с ним я бы хорошо провёл третий сезон. Новый тренер на меня особо не рассчитывал. Я забил в первой игре, в следующей, по-моему, даже не играл. Мне объясняли, что пришли новые игроки с первых-вторых раундов, которых нужно развивать, а на меня уже не делают ставку.

– Они не объяснили, почему не отпустили тебя в «Динамо» до дедлайна в КХЛ?

– Не было какой-то одной конкретной причины. Было много разговоров, что все сейчас уедут на чемпионат мира, а я буду играть. Или говорилось, что не надо другим русским пример показывать, а то они тоже захотят уехать. Но это не мои проблемы, что кто-то захочет уехать. Все русские играют, и у них нет никаких проблем.

– Получается, ты был выбран во втором раунде драфта НХЛ, но фактически после двух лет на тебе поставили крест.

– Возможно, что тренеру не понравился. Хотя, когда мы общались, я не заметил никакой неприязни. В конце сезона тоже был разговор. Меня пожалели, пожелали удачи, принесли извинения за эту ситуацию. Но мне что от их извинений? Можно считать, что сезон пропустил, — сказал Кисаков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.